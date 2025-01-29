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Сегодня, 07:01

Федоров: «Файзуллаеву очень подходит чемпионат Испании»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Узбекистана Андрей Федоров оценил игру полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«В чемпионате Узбекистана есть неплохие футболисты его возраста, которые могут уехать в Европу. Тому же Аббосу очень подходит чемпионат Испании. Он бы там блистал.

Узбекскими игроками интересуются европейские клубы, но проблема в том, что их агенты и представители часто предпочитают оставаться в Азии. Потому что в Азии выгоднее оставаться с точки зрения финансов», — цитирует Metaratings.ru Федорова.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Андрей Федоров
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3
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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