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Сегодня, 07:32

Тихонов — о словах Кокорина: «Рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что РПЛ с 2019 года является «говном».

«Согласен ли я с Кокориным? Да, я давно солидарен. Как бы я охарактеризовал нынешний российский футбол? Ну, я их называю двоечниками, хотя я встречался с одним бывшим футболистом, тренером, он пытался сказать, что у нас на трибунах присутствует достаточно количество зрителей, что есть окупаемость. Я ему говорю: дорогой мой, я частенько европейский футбол, живя в Белоруссии, я могу сказать, а где наши? Ну, где? Я же помню футбол в СССР, мне два раза посчастливилось в советское время бывать на тбилисском стадионе, оба раза тбилисцы выиграли, это был такой праздник, такое ощущение, что новорожденные пили вино. Я помню старый стадион «Динамо», попасть шансов не было, стояли около стадиона такси, «Победы» иногда даже стояли, ручные приемники, это был футбол, это был Яшин, я их всех застал, с Левой Яшиным мы дружили до последнего дня, мы же динамовцы оба. Это был футбол.

Сегодняшний российский футбол я даже не представляю, я за ним, во-первых, не слежу, не смотрю, ну что там смотреть? Пустая трата времени. Я рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен.

Чем хуже футбол в России, тем больше денег? Да, я могу сказать предположительно, что у хоккейного «Динамо» бюджет меньше в два раза, чем у футбольного. Ну, в народе российский футбол называют пилорамой. И мы забываем, что пенсии у нас мизерные», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тихонова.

Александр Кокорин. «Спартак»? «Залутал» бабок и ушел». Кокорин у Смолова рассказал про красно-белых и оскорбил РПЛ
Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Кокорин
Футбол
Александр Тихонов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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