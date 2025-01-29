Зарплата Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 миллиона евро

Зарплата полузащитника Ивана Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 миллиона евро в год без учета бонусов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе будут пытаться сохранить баланс зарплат при возможном трансфере сербского футболиста. В случае перехода из «Торино» в «Спартак» Илич будет получать в московском клубе на уровне лидеров команды.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.