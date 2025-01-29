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Сегодня, 06:35

Зарплата Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 миллиона евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Зарплата полузащитника Ивана Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 миллиона евро в год без учета бонусов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе будут пытаться сохранить баланс зарплат при возможном трансфере сербского футболиста. В случае перехода из «Торино» в «Спартак» Илич будет получать в московском клубе на уровне лидеров команды.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Иван Илич. Илич — идеальная «восьмерка» для Станковича. Чем хорош потенциальный новичок «Спартака»
Источник: Metaratings.ru
Иван Илич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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