Андрей Егорычев: «Погребняк расстроился. Увидел его во время удара»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с ЦСКА (1:1).

— «Урал» забил ЦСКА впервые с октября 2015 года. А почему не дожали армейцев?

— В конце не забили момент. Не хватило строгости. Весь матч получалось играть очень строго, и это получалось. Почти ничего не позволили создать. Но чуть не достояли.

— Как отреагировали партнеры на ваш промах в завершение стопроцентного момента при счете 1:0?

— Погребняк, конечно, растроился. Увидел его только во время удара. Может быть из-за того, что устал я не услышал — не увидел изначально. Если бы забил — выиграли. В основном все поддержали. Тяжелый был матч. Взяли очки, могли бы три увезти, но как есть.

— Как у «Урала» разделены приоритеты между чемпионатом и кубком? Или просто идете от игры к игре?

— Конечно. По-любому сначала нужно с «Шинником» сыграть, там будет трудно. (Евгений Белоусов)