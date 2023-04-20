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Гвинейский нападающий «Пари НН» Янсане: «Приму российское гражданство, если предложат»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Пари НН» Момо Янсане высказался о возможности получить российский паспорт.

«Для меня это не важно, ведь у меня есть виза и шенген, благодаря чему я часто путешествую. Но если мне предложат российское гражданство, то без проблем — приму его. Пока же мне комфортно со своим паспортом», — цитирует Янсане Sport24.

«Пари НН» арендовал Янсане в сентябре прошлого года у молдавского «Шерифа». Ранее 25-летний форвард уже выступал на правах аренды за нижегородцев в сезоне-2020/21.

В текущем сезоне Янсане провел 12 матчей в РПЛ, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-20-gvineyskiy-napadayushchiy-pari-nn-yansane-u-menya-yest-viza-i-shengen-mne-ne-vazhen-pasport-rf
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
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22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
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