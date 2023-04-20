Гвинейский нападающий «Пари НН» Янсане: «Приму российское гражданство, если предложат»

Форвард «Пари НН» Момо Янсане высказался о возможности получить российский паспорт.

«Для меня это не важно, ведь у меня есть виза и шенген, благодаря чему я часто путешествую. Но если мне предложат российское гражданство, то без проблем — приму его. Пока же мне комфортно со своим паспортом», — цитирует Янсане Sport24.

«Пари НН» арендовал Янсане в сентябре прошлого года у молдавского «Шерифа». Ранее 25-летний форвард уже выступал на правах аренды за нижегородцев в сезоне-2020/21.

В текущем сезоне Янсане провел 12 матчей в РПЛ, не отличившись результативными действиями.