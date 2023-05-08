Червиченко — о Дуарте: «С ним надо расставаться. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что москвичам надо расстаться с защитником Алексисом Дуарте летом.

— «Спартак» заслуживает аплодисментов за эту игру?

— Качественный матч в исполнении гостей. Бились, старались, во многих эпизодах не уступали «Зениту». Но в итоге сказалась разница в составах и максимальные просчеты «Спартака» в селекции. У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. В целом не стоит удивляться тому, что команда Семака вновь стала чемпионом. Все довольно объективно. Вы же видели, что, по сути, второй состав принес сине-бело-голубым победу. Мантуан отдал, Сергеев забил. Это очень показательно, что люди, которые выходят на замену, решают судьбу встречи. Причем не в первый раз в нынешнем сезоне. Снова повторю свою мысль: зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду...

— Ваш «любимый» футболист Дуарте вновь отличился.

— Да уж, не подвел. (Смеется.) Подтвердил мои тезисы. Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту... Я же еще до матча говорил, что «Спартак» пропустит три мяча. В итоге получили «треху».

— Как теперь быть с Дуарте?

— Наверное. сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в свою команду. Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.