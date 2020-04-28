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Андрей Чернышов: «Романтика у Тедеско превалирует над дисциплиной»

18:10
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, работающий генеральным менеджером клуба «Динамо» (Нови-Сад) в интервью «СЭ» высказался о футболе, который ставит главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

— Честно говоря, понять его до конца не могу. Если бы чемпионат продолжался, можно было бы делать выводы. Вроде бы пришел с неплохими идеями, энергией, но также было и в «Шальке». Принял команду, встряхнул, много забивали, пропускали, второе место, Лига чемпионов. А потом полный провал. Романтика у него превалирует над дисциплиной. Романтики действительно много. Так что пока не отвечу, какой футбол проповедует Тедеско, — сказал Чернышов. (Дмитрий Зимин)

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