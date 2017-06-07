Андрей Будогосский: "Решение по Карасеву, Вилкову, Иванову и Чистякову будет принято в начале июля"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что пока рано говорить о том, где будут в следующем сезоне работать Сергей Карасев, Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков. Ранее "СЭ" сообщал о том, что чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне.

– Что касается Карасева, Вилкова, Иванова и Чистякова, то решения по ним будут приняты только после утверждения списков судейским комитетом, – отметил Будогосский. – Сейчас этот разговор преждевременный. После окончания сбора в Ижевске состоится еще один – с 3 по 6 июля, в Москве, для всего контингента судей высшей группы. И там будут расставлены все точки.

Полное интервью Будогосского