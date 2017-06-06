20:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карасев и Вилков не будут работать в премьер-лиге

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Как стало известно "СЭ", чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне. Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе. А вот Алексей Сухой, несмотря на допущенные ошибки, продолжит карьеру в премьер-лиге. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Скорее всего, на повышение в РФПЛ пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин.

Если Карасева понизят в ранге, под вопросом окажется его включение в окончательный список арбитров чемпионата мира-2018. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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WildCat-2k

Забавно, что тут еще скажешь! Еськов знал в каком матче нужно "накосячить" чтобы претензий не было! Остальным не повезло. )))

21:08