Карасев и Вилков не будут работать в премьер-лиге

Как стало известно "СЭ", чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне. Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе. А вот Алексей Сухой, несмотря на допущенные ошибки, продолжит карьеру в премьер-лиге. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Скорее всего, на повышение в РФПЛ пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин.

Если Карасева понизят в ранге, под вопросом окажется его включение в окончательный список арбитров чемпионата мира-2018. (Александр БОБРОВ)