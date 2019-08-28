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Андрей Будогосский: «На судей выливают помои домыслов»

05:15
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Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что молодые люди не идут работать судьями. По его мнению, во многом причиной этого является сформировавшийся негативный образ.

По мнению Андрея Будогосского, СМИ только и критикуют судейство. Поэтому специально отмечаем: Сергей Карасев прекрасно справился с работой на последнем дерби &laquo;Спартак&raquo; – ЦСКА (2:1).Почему в РПЛ низкий уровень судейства и как все исправить? Версия Андрея Будогосского

— Отмечаю: сегодня резко снижается интерес к судейству, — сказал Будогосский. — Сужу об этом по количеству подаваемых заявлений в наш центр. Молодые люди не идут в арбитраж.

— В чем причины?

— Их несколько. Порой оголтелые разнузданные публикации прыщавых юнкоров от журналистики в ряде пожелтевших интернет-изданий. Эти бравые пацаны-потиражники, не зная предмет, выливают в сеть помои домыслов. Кому из молодых людей захочется оказаться на месте судьи даже в перспективе?

Вторая причина — непривлекательность сегодня судейской профессии. Бывшие игроки не идут в судейство. За десятилетия мы выхолостили уважение к арбитру и его работе.

Во многом здесь считаю виноватой прессу, сформировавшую негативный образ судьи в обществе. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Будогосского

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