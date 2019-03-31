Андрей Аршавин: "Жиркову 35 лет, а он все бежит и бежит"

Бывший нападающий "Зенита", посол чемпионата Европы 2020 года и тренер детской команды питерцев Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 21-го тура между сине-бело-голубыми и "Оренбургом" (3:1).

– Я бы сказал, что сегодня "Зенит" играл в классическую схему: 4-4-2. Дриусси и Ригони играли по флангам. В первом тайме у питерцев не пошло, поэтому во втором тайме Дзюба иногда опускался вниз и помогал Азмуну в подыгрыше. В моменте с первым голом атаку начал Жирков, его не прессинговали в штрафной "Оренбурга", поэтому гости и пропустили. Все говорят, что Юрий уже ветеран. Да, ему 35 лет, а он все бежит и бежит. Сразу после гола были опасные навесы в штрафную "Оренбурга", "Зенит" пробил в штангу. Потом случилось затишье. Быстрый гол в начале второго тайма помог "Зениту" в психологии. Футболисты "Оренбурга" стали уставать к 70-й минуте, у кого-то сводило ноги. Третий гол? Он не вытекал из игры. Индивидуальная ошибка игрока гостей сказалась, – сказал Аршавин.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 44 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

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