Аршавин рассказал, как предлагал Баринову перейти в «Зенит»: «Встречался с Димой лично»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику ЦСКА Дмитрию Баринову, ранее выступавшему за «Локомотив».

— Представители Баринова говорили, что им интересовался «Зенит» в свое время. Это правда?

— Три-четыре года назад я встречался с Димой лично. Узнавал, может ли он перейти в «Зенит». Но все этим разговором и закончилось. В последнее время «Зенит» никаких предложений не делал.

— Расскажите подробнее.

— Мне самому было интересно, готов ли он перейти. Баринов мне сказал: «Пока хочу быть в «Локомотиве».

13 января ЦСКА объявил о подписании 29-летнего полузащитника. Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).