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Андрей Аршавин: «Дзюбу может заменить только Сутормин. Малком скорее будет справа»

18:12
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал травму лидера атак команды Артема Дзюбы. Форвард получил травму в контрольной игре с минским «Динамо» (1:1), его участие в завтрашнем матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» все еще под вопросом.

— Вокруг Дзюбы много игры строится. Сегодня он должен был пытаться тренироваться, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Для «Зенита» это серьезная потеря. Кто его может заменить? Только Сутормин, но у него позиция поглубже.

— А может ли Малком оказаться впереди?

— Он скорее будет играть справа, с краю. Ему нужно пространство, он любит получать мяч и с места начинать дриблинг. Пока, думаю, мы его в центре не увидим.

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