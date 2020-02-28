Андрей Аршавин: «Дзюбу может заменить только Сутормин. Малком скорее будет справа»
18:12
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал травму лидера атак команды Артема Дзюбы. Форвард получил травму в контрольной игре с минским «Динамо» (1:1), его участие в завтрашнем матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» все еще под вопросом.
— Вокруг Дзюбы много игры строится. Сегодня он должен был пытаться тренироваться, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Для «Зенита» это серьезная потеря. Кто его может заменить? Только Сутормин, но у него позиция поглубже.
— А может ли Малком оказаться впереди?
— Он скорее будет играть справа, с краю. Ему нужно пространство, он любит получать мяч и с места начинать дриблинг. Пока, думаю, мы его в центре не увидим.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи