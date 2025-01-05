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Андреев прокомментировал назначение Кахигао спортивным директором «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на аналогичную должность в «Спартаке».

«Я всегда отталкиваюсь не от гражданства, а от качества работы специалиста. У Кахигао очень хороший бэкграунд. Думаю, для «Спартака» это хорошее решение. Раз руководство красно-белых выбрало такого специалиста, значит, других не могло быть.

Болельщикам будет интересно за этим смотреть. Футбол же для них. Вот специфика нашего чемпионата: будет игра — будет болельщик на стадионе. Чем больше будет команд со своим подходом, тем интереснее зрителю. Кайф! Борьба за чемпионство усилится, это прогрессивный вектор для нашего футбола», — сказал Андреев Legalbet.ru

55-летний испанский специалист сменил на посту спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Кахигао работал в лондонском «Арсенале», турецком «Галатасарае» и сборной Чили.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Андреев
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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