Андреев прокомментировал назначение Кахигао спортивным директором «Спартака»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на аналогичную должность в «Спартаке».

«Я всегда отталкиваюсь не от гражданства, а от качества работы специалиста. У Кахигао очень хороший бэкграунд. Думаю, для «Спартака» это хорошее решение. Раз руководство красно-белых выбрало такого специалиста, значит, других не могло быть.

Болельщикам будет интересно за этим смотреть. Футбол же для них. Вот специфика нашего чемпионата: будет игра — будет болельщик на стадионе. Чем больше будет команд со своим подходом, тем интереснее зрителю. Кайф! Борьба за чемпионство усилится, это прогрессивный вектор для нашего футбола», — сказал Андреев Legalbet.ru

55-летний испанский специалист сменил на посту спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Кахигао работал в лондонском «Арсенале», турецком «Галатасарае» и сборной Чили.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.