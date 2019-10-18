Андреас Хинкель: «С Тедеско мы хорошо гармонируем»
16:18
Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о своих взаимоотношениях с боссом и отметил, что они хорошо друг друга дополняют.
— Нет смысла делать второй шаг раньше первого, — цитирует Хинкеля sport1.de. — Сейчас надо просто стараться набрать как можно больше очков и стабилизировать команду.
С Тедеско мы хорошо гармонируем. Понятно, что Доменико — шеф, за котором последнее слово. Но мы работаем в команде, открыто все обсуждаем, и каждый выкладывается на сто процентов.