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Реакция председателя совета директоров «Локо» Мещерякова на бунт Фарфана

21:13
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Джефферсона Фарфана, который во время прямого эфира в своем инстаграм выразил сожаление по поводу 40-процентного сокращения зарплаты у железнодорожников.

— Фарфан в инстаграме сказал, что недоволен сокращением зарплаты и разорвал пришедшую ему бумагу, уведомляющую об этом. Что скажете?
— Не знаю, кто, кому и что сказал в инстаграме, — заявил Мещеряков. — Команда приняла решение сократить зарплаты. (Евгений Белоусов)

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