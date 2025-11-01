«Зенит» открыл мемориальную доску в честь тренера Морозова

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь бывшего главного тренера «Зенита» Юрия Морозова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Торжественная церемония состоялась 1 ноября перед матчем 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Открытие мемориальной доски приурочено к 45-летию завоевания питерцами первых в истории клуба медалей чемпионата страны.

Памятная доска расположена на доме 13 по Тверской улице, где жил Морозов.

Фото ФК «Зенит»

Специалист тренировал «Зенит» с 1977-го по 1981-й, в 1991-м, а также с 2000 по 2002 год. Помимо «Зенита», он возглавлял ЦСКА, киевское и ленинградское «Динамо», «Шарджу» из ОАЭ, сборные Ирака и Кувейта, работал в сборной СССР. Морозов умер в 2005 году в возрасте 70 лет.