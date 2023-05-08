Бышовец: «Ошибка Селихова свидетельствует о нестабильности его психологии»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что грубая ошибка вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче против «Зенита» (2:3) свидетельствует о нестабильности его психологии.

«Понятно, что Селихов хотел конструктивно начать атаку своей команды. Однако все эти варианты многократно отрабатываются на тренировках, наигрываются до автоматизма. Цена вчерашнего матча была велика, он требовал большой концентрации и рациональности в действиях футболистов. А Селихов пошел на риск, хотя игрового опыта у него недостаточно. В целом же такие ошибки вратаря свидетельствуют об уровне его готовности и стабильности психологии», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

В матче с «Зенитом» Селихов, начиная атаку, попал прямо в полузащитника петербуржцев Клаудиньо, после чего мяч отскочил в ворота. В итоге хозяева поля одержали победу со счетом 3:2 и пятый раз подряд завоевали звание чемпионов России.