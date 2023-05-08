Бышовец: «Ошибка Селихова свидетельствует о нестабильности его психологии»
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что грубая ошибка вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче против «Зенита» (2:3) свидетельствует о нестабильности его психологии.
«Понятно, что Селихов хотел конструктивно начать атаку своей команды. Однако все эти варианты многократно отрабатываются на тренировках, наигрываются до автоматизма. Цена вчерашнего матча была велика, он требовал большой концентрации и рациональности в действиях футболистов. А Селихов пошел на риск, хотя игрового опыта у него недостаточно. В целом же такие ошибки вратаря свидетельствуют об уровне его готовности и стабильности психологии», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.
В матче с «Зенитом» Селихов, начиная атаку, попал прямо в полузащитника петербуржцев Клаудиньо, после чего мяч отскочил в ворота. В итоге хозяева поля одержали победу со счетом 3:2 и пятый раз подряд завоевали звание чемпионов России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5