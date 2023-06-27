Джикия рассказал о впечатлениях от медосмотра «Спартака»
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как прошел медосмотр. Также футболист поделился впечатлениями от отпуска.
— Вроде все нормально.
— Как вы провели отпуск?
— В Москве. Занимался здоровьем. Поэтому все штатном режиме.
— Не удалось съездить в Грузию и набрать пару лишних килограммов?
— Первое не удалось. А вот второе удалось.
— Сколько?
— В штатном режиме все.
— Как вы отреагировали на уход Мележикова?
— Мы с ним и списывались, и созвонились. Мы с ним будем на связи. Мы с ним очень давно знакомы. Да, он покинул пост главного директора, но мы с ним по-прежнему в очень хороших отношениях.
— Ваше окончание прошлого сезона получилось неожиданным. Что произошло в Самаре?
— Это было в прошлом сезоне, поэтому оставим все там.
— Может ли это повториться в новом сезоне?
— Думаю, что нет.
— Соболеву сократили дисквалификацию на один матч.
— Очень рад, что так сделали. Мы с ним первый тур, получается, пропустим, а со второго уже будем в боевой готовности.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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