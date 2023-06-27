Джикия рассказал о впечатлениях от медосмотра «Спартака»

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как прошел медосмотр. Также футболист поделился впечатлениями от отпуска.

— Вроде все нормально.

— Как вы провели отпуск?

— В Москве. Занимался здоровьем. Поэтому все штатном режиме.

— Не удалось съездить в Грузию и набрать пару лишних килограммов?

— Первое не удалось. А вот второе удалось.

— Сколько?

— В штатном режиме все.

— Как вы отреагировали на уход Мележикова?

— Мы с ним и списывались, и созвонились. Мы с ним будем на связи. Мы с ним очень давно знакомы. Да, он покинул пост главного директора, но мы с ним по-прежнему в очень хороших отношениях.

— Ваше окончание прошлого сезона получилось неожиданным. Что произошло в Самаре?

— Это было в прошлом сезоне, поэтому оставим все там.

— Может ли это повториться в новом сезоне?

— Думаю, что нет.

— Соболеву сократили дисквалификацию на один матч.

— Очень рад, что так сделали. Мы с ним первый тур, получается, пропустим, а со второго уже будем в боевой готовности.

«Спартак» проведет летние сборы на базе в Тарасовке.