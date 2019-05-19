Аленичев заявил, что провел заключительную игру в Красноярске

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев признался, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:2) стал для него заключительным в Красноярске.

- Рад, что команда нашла в себе силы отыграться, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный. Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера "Енисея"? Это моя заключительная игра в Красноярске.

"Енисей" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда досрочно вылетела из премьер-лиги.

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