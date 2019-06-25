Аленичев заявил, что прошлый сезон был самым тяжелым в его карьере

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что прошлый сезон был непростым для него. Команда вылетела из премьер-лиги, после чего специалист покинул свой пост.

– Как оцените для себя итог чемпионата России-2018/19?

– Это самый тяжелый сезон в моей карьере. Сейчас можно говорить о результате или каких-то других вещах, но могу сказать, что счастлив вернуться домой, в Москву. Мне и моему тренерскому штабу пришлось очень нелегко с учетом всех обстоятельств.

– В какой момент почувствовали: что-то пошло не так?

– Помню, когда мы вышли в премьер-лигу, меня качали на руках. Спокойно к этому относился, понимал, что сегодня так, а завтра начнут в землю втаптывать. В начале ноября перед матчем с "Анжи" руководитель клуба сообщил, что я с помощниками отстранены от работы с командой. Воспринял эту новость, с одной стороны с удивлением, с другой – с пониманием. Начальство вправе принимать решения. Но тогда осознал, что комфортного взаимодействия у нас уже не будет. (Вячеслав Короткин).

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.