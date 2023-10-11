Сутормин: «Малком сильно выделялся, часто забивал важные мячи»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» предположил, как уход Малкома отразился на результатах команды.

«Незаменимых футболистов, наверное, нет. Но Малком провел очень хороший сезон, сильно выделялся, часто забивал важные мячи. Многие моменты использовал в нашу сторону. Сейчас Матео Касьерра где-то взял это бремя на себя. Возможно, моментов стало меньше, но они есть и все нужно реализовывать. Тогда результат будет другой», — сказал Сутормин «СЭ».

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. В прошедшее трансферное окно полузащитник перебрался из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».