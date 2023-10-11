Малышев отметил, что Джикия остается важным игроком «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с капитаном команды Георгием Джикией.

«На мой взгляд, Георгий — важный футболист для команды. В каких-то матчах он играет, в каких-то нет, но он остается важным игроком для команды. В момент, который мы и Георгий посчитаем правильным, мы сядем и обсудим дальнейшие планы и возможное продление контракта», — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

В текущем сезоне Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. Последний раз защитник выходил в стартовом составе московской команды в матче 7-го тура чемпионата против «Краснодара» (0:2), который прошел 2 сентября.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.