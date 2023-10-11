Сутормин: «У Медведева огромное влияние, он оказывает нам большую поддержку»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о влиянии председателя правления клуба Александра Медведева.

«У Александра Ивановича огромное влияние, он оказывает нам большую поддержку, — сказал Сутормин «СЭ». — Присутствует практически на каждой игре. Бывает, что может написать после хороших и плохих моментов, что-то сказать, указать на ошибку. Он коммуницирует со всеми, очень тесно взаимодействует с коллективом. Думаю, это тоже помогает завоевывать медали. Это совместный труд. Бывало, что поздравлял с голами, с передачами. Когда я вышел с «Рубином» и поучаствовал в двух голевых атаках, он сказал: «Надо записывать твои действия как в хоккее — предголевые передачи».

Сутормин также отметил, что Медведев может поддержать любой разговор.

«Александр Иванович на многое обращает внимание, за многим следит. Он человек с юмором. Может поддержать любой разговор на разные темы, не только про футбол. Но, например, когда летим с выезда, легко подходит, общается, высказывает свои мысли на счет игры, каких-то моментов. С Александром Иванович очень комфортно», — добавил Сутормин.

Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соответственно.