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Сегодня, 10:45

Сутормин: «У Медведева огромное влияние, он оказывает нам большую поддержку»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о влиянии председателя правления клуба Александра Медведева.

«У Александра Ивановича огромное влияние, он оказывает нам большую поддержку, — сказал Сутормин «СЭ». — Присутствует практически на каждой игре. Бывает, что может написать после хороших и плохих моментов, что-то сказать, указать на ошибку. Он коммуницирует со всеми, очень тесно взаимодействует с коллективом. Думаю, это тоже помогает завоевывать медали. Это совместный труд. Бывало, что поздравлял с голами, с передачами. Когда я вышел с «Рубином» и поучаствовал в двух голевых атаках, он сказал: «Надо записывать твои действия как в хоккее — предголевые передачи».

Сутормин также отметил, что Медведев может поддержать любой разговор.

«Александр Иванович на многое обращает внимание, за многим следит. Он человек с юмором. Может поддержать любой разговор на разные темы, не только про футбол. Но, например, когда летим с выезда, легко подходит, общается, высказывает свои мысли на счет игры, каких-то моментов. С Александром Иванович очень комфортно», — добавил Сутормин.

Алексей Сутормин. «ЦСКА был для меня хорошим вариантом, но нисколько не жалею, что остался в «Зените». Интервью Сутормина

Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соответственно.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

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 9 1 1
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