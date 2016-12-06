Алексей Сухой: "В момент передачи Тошича на Траоре услышал "чисто" от ассистента"

Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА – "Урал" (4:0) Алексей Сухой в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" подчеркнул, что в ситуации с первым голом армейцев в ворота гостей его ассистент сразу же сигнализировал, что автор мяча Ласина Траоре в момент передачи от Зорана Тошича находился в правильном положении. Также Сухой согласился, что мог наказывать Траоре желтой карточкой в начале встречи за симуляцию.

– На 3-й минуте была контратака ЦСКА, Траоре прокинул мяч себе на ход, – сказал Сухой. – Защитник хотел выбить мяч в подкате, я контакта не видел и поэтому продолжил игру? Желтая Траоре за симуляцию? Мне показалось, что он хотел уйти от контакта – просто упал, поэтому я не стал давать предупреждение за симуляцию. Однако после повторного просмотра матча с инспектором я согласился, что Траоре мог выходить один на один. Поэтому согласен, что было бы правильно дать Траоре желтую.

– Разберем ситуацию с первым голом ЦСКА. Был ли там микроофсайд?

– Тошич сделал передачу на Траоре, в этот момент я в рацию услышал "чисто" от моего ассистента. Уже после этого Траоре отправил мяч в сетку. Сложный, динамичный эпизод. Благодаря правильной позиции, которую занял ассистент, он принял единственно правильное решение, так как игроки были на одной линии.