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14 марта, 18:15

Агент Сафонов: «Не напоминает ли Галицкий Федуна? Он все деньги заработал сам»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

— Сильно удивила новость о том, что «Краснодар» уволил Владимира Ивича?

— Давайте начнем с того, что «Краснодар» — частный клуб. Кто платит, тот и заказывает музыку. Галицкий — человек очень эмоциональный, переживает за команду. У него есть мечта. Снимаю перед ним шляпу! Построил красавец стадион, манежи, создал с нуля академию.

— Но не слишком ли резкие решения принимает в отношении тренеров?

— Не берусь судить. Время покажет. Может быть, на его решение повлияли слухи о возможных переговорах представителей Ивича со «Спартаком». Это всего лишь домыслы, но... Помните, почему Бердыев в итоге не возглавил «Спартак»? Кто-то увидел, услышал и сообщил Федуну, что Курбан Бекиевич параллельно разговаривает с «Локомотивом». Может быть, тут такая же история... Не знаю.

— Но сейчас отставание от «Зенита» всего одно очко! Зачем же тренера убирать? Неужели это не ошибка менеджмента «Краснодара»?

— Не готов называть этот шаг Галицкого ошибкой. Посмотрим, что будет дальше. Ивич — высококлассный специалист. Но весной «быки» притормозили. Результаты аховые. Да и едва ли такой стиль игры радует Галицкого. А если бы команда дальше повалилась? Что бы тогда сказали? Давайте наберемся терпения. Вы знаете, какой микроклимат внутри коллектива? Я удивлен отставкой Ивича. Но если менять тренера, то это надо делать сейчас — во время паузы в чемпионате.

— А Галицкий своей импульсивностью не напоминает вам Федуна?

— Слушайте, Галицкий, в отличие от Федуна, все деньги заработал сам. В этом вся разница. Сергей Николаевич все выстроил с нуля в «Краснодаре». Он хозяин, первый номер.

— «Спартак» для Галицкого — красная тряпка?

— Ну... недавно Смолов рассказывал, что владелец «Краснодара» не продал его в «Спартак» за 18 миллионов из-за конфликта с московским клубом.

Владимир Ивич. «Галицкому при жизни нужно памятник поставить! Зачем «Спартаку» звать Ивича?» Агент Сафонов о «Краснодаре»

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.

ФК Краснодар
Алексей Сафонов
Владимир Ивич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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