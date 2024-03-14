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14 марта, 18:30

Агент Сафонов: «Сильно удивлюсь, если Ивич возглавит «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Агент Алексей Сафонов не верит, что тренер Владимир Ивич, уволенный из «Краснодара», возглавит «Спартак».

— Ивич мог быть недоволен селекцией клуба этой зимой?

— Да, этот момент тоже, наверное, можно учитывать. Но тогда Ивич не одинок. Федотов в ЦСКА часто сетует на короткую скамейку. Такие реалии сейчас. Может, дело в характере Ивича.

— Что вы имеете в виду?

— Он замкнутый, не особо расположен к общению. Мне, например, нравится Марцел Личка тем, что он держит удар. Не жалуется на судей, на что-то еще. Не ищет какой-то заговор. Делает свое дело. Не отказывает в интервью, не «плывет». Но, опять же, я не хочу в этой истории никого винить. Ругаете Галицкого? Заработайте денег, создайте клуб, накупите игроков и рулите. В чем проблема-то? Галицкому при жизни надо памятник поставить. Другое дело, не очень хорошо, что в «Краснодаре» часто меняются тренеры.

— Сейчас Ивич может возглавить «Спартак»?

— Не хочется в это верить. Сильно этому удивлюсь.

— Почему?

— Есть же тренерская этика. Не понимаю специалистов, которые по ходу сезона меняют несколько команд.

— А он-то что теряет, если пойдет в «Спартак»?

— Ничего. Но вы видели, в какой футбол играет «Краснодар»? От обороны, прагматично. Как Бердыев. Болельщики привыкли к тому, что «Спартак» играет в атаку. Зачем же тогда приглашать Ивича? Вообще «Спартак» не перестает удивлять. То Абаскаль что-то выкинет, то поле не подготовят, то Промес «отличится»... Какой-то системный сбой. У «Спартака» три состава, надо от кого-то избавляться, а не покупать.

Владимир Ивич. «Галицкому при жизни нужно памятник поставить! Зачем «Спартаку» звать Ивича?» Агент Сафонов о «Краснодаре»

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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