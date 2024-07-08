Николаев — о приглашении китайских судей в РПЛ: «Нужно сначала понять их уровень»
Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев поделился мнением о возможном приглашении китайских судей для работы на матчах чемпионата России.
«Мне трудно сказать, справятся ли китайские судьи с уровнем РПЛ. Если это будет не в одностороннем порядке, а в качестве обмена опытом, то можно попробовать. Но сначала надо узнать уровень арбитров из Китая. С другой стороны, были же разговоры про судей из Белоруссии и Саудовской Аравии, но мы их еще не видели в РПЛ. Все направлено на то, чтобы наши арбитры тоже уезжали работать в другие страны» — приводит слова Николаева Metaratings.ru.
Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» рассказал о возможном появлении китайских арбитров в российском футболе.
Источник: Metaratings.ru
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