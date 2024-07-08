Агент Соу: «Ростов» не получит за Али никаких денег»
Агент Луиджи Соррентино рассказал, что «Ростов» не получит никакой выгоды от трансфера нападающего Али Соу в «Ризеспор».
«Али перешел в «Ризеспор», но «Ростов» не получит от этого трансфера никаких денег, — цитирует Соррентино «РБ Спорт». — После этого сезона Соу станет свободным агентом, хотя в этом мире нельзя быть уверенным ни в чем на 100 процентов. «Ростов» ничего не мог сделать, ФИФА дала такую возможность футболистам».
30-летний гамбийский нападающий Соу, чей контракт с «Ростовом» действителен еще на сезон, перешел в аренду в турецкий «Ризеспор».
В сезоне-2023/24 футболист провел 30 матчей в составе «Анкарагюджю», забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.
Источник: РБ Спорт
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