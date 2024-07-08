Галямин: «Хороших российских футболистов в РПЛ пару десятков, остальные для внутреннего использования»
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о российских игроках в РПЛ.
«Были бы наши игроки лучше — не покупали бы латинских. Но такого нет, играет же Тюкавин, который выиграл у всех конкуренцию в «Динамо». Потому что суперталантливый футболист, он заслужил своей игрой играть в основном составе в таком клубе. Хороших российских футболистов в РПЛ пару десятков, которые показывают хороший уровень игры. В чемпионате нормальные футболисты есть, но много игроков для нашего внутреннего использования. Это доказывает то, что из тех, кто уехал, кроме Головина, практически, скажем так, никто толком ничего не добился», — приводит слова Галямина «Евро-Футбол.Ру».
Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -