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Галямин: «Хороших российских футболистов в РПЛ пару десятков, остальные для внутреннего использования»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о российских игроках в РПЛ.

«Были бы наши игроки лучше — не покупали бы латинских. Но такого нет, играет же Тюкавин, который выиграл у всех конкуренцию в «Динамо». Потому что суперталантливый футболист, он заслужил своей игрой играть в основном составе в таком клубе. Хороших российских футболистов в РПЛ пару десятков, которые показывают хороший уровень игры. В чемпионате нормальные футболисты есть, но много игроков для нашего внутреннего использования. Это доказывает то, что из тех, кто уехал, кроме Головина, практически, скажем так, никто толком ничего не добился», — приводит слова Галямина «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Галямин
Футбол
РПЛ
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