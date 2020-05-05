Известный арбитр, рекордсмен по количеству матчей в премьер-лиге (226) Алексей Николаев, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, объяснил, почему перестал судить.

— Кто сегодня в России для вас судья номер один?

— В РПЛ все арбитры — хорошего уровня. Не думаю, что кто-то там занял место не по праву. Просто кому-то пока не хватает стабильности. Ну а вообще лакмусовая бумажка для судьи — дерби «Спартак» — ЦСКА. Сейчас есть 3-4 арбитра, которые могут спокойно отработать такой матч. Без нареканий и скандалов.

— Кто же?

— Давайте так. Вы называете фамилии, а я отвечаю: «Да» или «Нет».

— Карасев?

— Да.

— Безбородов?

— Да.

— В остальных лично у меня уверенности нет.

— А я бы в этот список добавил Алексея Еськова и Сергея Иванова, который здорово прогрессирует, со временем должен войти в элитную группу судей.

— Из европейских арбитров кого выделяете?

— Мне очень нравился Никола Риццоли, который закончил карьеру три года назад. Всегда импонировала его манера судейства. Уравновешенная, авторитетная, малозаметная. Я и сам такого стиля придерживался. Не сушил игру свистками, позволял футболистам побороться. Помню, был в РПЛ матч, где первый свисток дал лишь на 31-й минуте!

— Что за игра?

— «Амкар» — «Урал». Прежде не раз судил эти команды, на поле всегда была бойня. В хорошем смысле. А здесь на удивление спокойно прошло. Еще часто вспоминаем с Баскаковым матч «Мидлсбро» — «Лацио». 2004 год, мой первый еврокубковый выезд. Юра главный, я — резервный. Англичане против итальянцев, казалось, искры должны лететь. А у Юры за первый тайм — всего пять свистков! Люди играли в свое удовольствие, им даже арбитр был не нужен. (Александр Кружков)

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