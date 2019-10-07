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Алексей Миранчук поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку

08:13
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук обратился к болельщикам команды. Накануне «Локо» обыграл «Арсенал» (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

— С победой «Локо», — написал Миранчук в Instagram. — Для всех, кто переживал и поддерживал, спасибо! Обнял.

«Локомотив» лидирует в чемпионате России, имея в активе 26 очков в 12 матчах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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