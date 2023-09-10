«Спартак» интересуется 16-летним нападающим «Чертаново» Помалюком

Как стало известно «СЭ», «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Чертаново» Александру Помалюку.

Красно-белые уже интересовались возможностью покупки 16-летнего россиянина. На футболиста также претендует ряд других московских клубов, которые высоко оценивают потенциал форварда.

В сезоне-2023/24 Помалюк сыграл за «Чертаново» в 6 матчах Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.