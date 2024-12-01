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Сегодня, 13:15

Смородская назвала выдумкой слова Йылмаза про украденный чемодан: «В Москве его не было, переговоры шли в Турции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» отреагировала на слова экс-футболиста сборной Турции Бурака Йылмаза о том, что клуб во время переговоров в Москве присвоил его чемодан, чтобы не отпускать на родину.

«Не знаю истории про украденный чемодан. Это какая-то выдумка. Мы такими вещами никогда не занимались. Прятать чемодан... Какая-то глупость.

На самом деле, он очень хороший игрок, но боялся покинуть родную Турцию. Мы не смогли его уговорить. Но в Москве его не было, мы вели переговоры на сборах в Турции. У нас ничего не вышло и на этом мы расстались», — сказала Смородская «СЭ».

Форвард провела в составе сборной Турции 77 матчей и забил 31 гол, что является вторым результатом в истории команды после Хакана Шукюра (51 гол).

Бурак Йылмаз
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
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 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
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16
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Локомотив – Химки
 - : -
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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