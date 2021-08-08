Алексей Березуцкий: «Влашич решил проблемы с клубом, поэтому он вернулся в состав»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» и прокомментировал возвращение полузащитника Николы Влашича в стартовый состав армейцев.

«Будем надеяться, что матч получится веселым, богатым на голы, с красивой игрой. В чем козырь нашей команды? Правильная игра. Настрой у ребят великолепный, если правильно выполним установку и сыграем ответственно, то я уверен, что победим. Появление Влашича в старте? Никола Влашич не появлялся в основном составе, потому что решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены, соответственно, сегодня он в составе. Будет ли ЦСКА больше играть в атаку с ним в составе? ЦСКА всегда будет играть в атаку. По крайней мере, пытаться. Обляков на позиции левого защитника? Он уже играл левого защитника, правда, при схеме в 5 защитников. Нисколько в нем не сомневаюсь», — сказал в эфире matchtv.ru Березуцкий.

В сезоне-2021/22 Влашич принял участие в матче 2-го тура чемпионата России против «Локомотива», выйдя на замену на 68-й минуте встречи. 4 августа сообщалось, что 23-летний хорват может перейти в «Милан».