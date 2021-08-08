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Алексей Березуцкий: «Влашич решил проблемы с клубом, поэтому он вернулся в состав»

19:43
Никола Влашич. Фото Instagram
Никола Влашич. Фото Instagram
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» и прокомментировал возвращение полузащитника Николы Влашича в стартовый состав армейцев.

«Будем надеяться, что матч получится веселым, богатым на голы, с красивой игрой. В чем козырь нашей команды? Правильная игра. Настрой у ребят великолепный, если правильно выполним установку и сыграем ответственно, то я уверен, что победим. Появление Влашича в старте? Никола Влашич не появлялся в основном составе, потому что решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены, соответственно, сегодня он в составе. Будет ли ЦСКА больше играть в атаку с ним в составе? ЦСКА всегда будет играть в атаку. По крайней мере, пытаться. Обляков на позиции левого защитника? Он уже играл левого защитника, правда, при схеме в 5 защитников. Нисколько в нем не сомневаюсь», — сказал в эфире matchtv.ru Березуцкий.

В сезоне-2021/22 Влашич принял участие в матче 2-го тура чемпионата России против «Локомотива», выйдя на замену на 68-й минуте встречи. 4 августа сообщалось, что 23-летний хорват может перейти в «Милан».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Иван Торопцев все материалы автора

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