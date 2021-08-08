Игорь Черевченко о матче с «Ростовом»: «Вопросов к судейству у меня нет»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча с «Ростовом» (1:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.
«Второй тайм провели гораздо лучше. Доволен ли я игрой Себаи? Себаи я знаю давно, иногда грубит, но это футбол, контактный вид спорта. Он у нас единственный форвард, его игрой доволен сегодня.
Что случилось с центром обороны сегодня? Комличенко хороший форвард, напрягал сегодня неплохо наших защитников.
Вопросов к судейству у меня сегодня нет, благодарны арбитру за работу
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча с «Ростовом» (1:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.
«Второй тайм провели гораздо лучше. Доволен ли я игрой Себаи? Себаи я знаю давно, иногда грубит, но это футбол, контактный вид спорта. Он у нас единственный форвард, его игрой доволен сегодня.
Что случилось с центром обороны сегодня? Комличенко хороший форвард, напрягал сегодня неплохо наших защитников.
Вопросов к судейству у меня сегодня нет, благодарны арбитру за работу».
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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