Игорь Черевченко о матче с «Ростовом»: «Вопросов к судейству у меня нет»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча с «Ростовом» (1:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.

«Второй тайм провели гораздо лучше. Доволен ли я игрой Себаи? Себаи я знаю давно, иногда грубит, но это футбол, контактный вид спорта. Он у нас единственный форвард, его игрой доволен сегодня.

Что случилось с центром обороны сегодня? Комличенко хороший форвард, напрягал сегодня неплохо наших защитников.

Вопросов к судейству у меня сегодня нет, благодарны арбитру за работу

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча с «Ростовом» (1:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ.

«Второй тайм провели гораздо лучше. Доволен ли я игрой Себаи? Себаи я знаю давно, иногда грубит, но это футбол, контактный вид спорта. Он у нас единственный форвард, его игрой доволен сегодня.

Что случилось с центром обороны сегодня? Комличенко хороший форвард, напрягал сегодня неплохо наших защитников.

Вопросов к судейству у меня сегодня нет, благодарны арбитру за работу».

(Антон Иванов)