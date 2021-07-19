Зайнутдинов надеется, что сможет восстановиться к началу сезона

Защитник и полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов выразил надежду, что сможет восстановиться после травмы к началу сезона.

«ЦСКА — большой клуб, у которого огромное количество болельщиков, — сказал игрок. — Мы будем исправляться, надеюсь, что в следующем сезоне попадем в еврокубки. От травмы я почти восстановился, делаю все, чтобы успеть к началу сезона вернуться в строй.

Я уже адаптировался в команде. У нас отличная атмосфера, мне очень комфортно. Мы подвели наших болельщиков, сейчас пришло время реабилитироваться".

23-летний казахстанский футболист в прошлом сезоне провел 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.