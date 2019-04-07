Александр Зотов: "Сами не понимаем, что произошло"

Полузащитник "Енисея" Александр Зотов не понимает, почему его команда упустила победу в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:3), информирует официальный Youtube-канал красноярцев.

"Енисей" вел со счетом 2:0 к 63-й минуте, но затем "Урал" забил три безответных мяча и вырвал победу.

– Сами не понимаем, что произошло, если честно. Должны были при счете 2:0 увеличивать преимущество и доводить матч до логического конца. "Урал" забил один гол, понесся вперед, а потом перевернул всю игру с ног на голову. "Енисей" должен был забивать еще, моменты были. Если бы "Енисей" забил третий мяч, то игра бы закончилась со счетом 3:0. Проблемы в центре поля? Не знаю с чем это связано, разберем и посмотрим моменты, – сказал Зотов.

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