Александр Зотов: "Если суд оправдает Кокорина и Мамаева, "Зенит" и "Краснодар" должны будут им заплатить"

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с правовым регулированием контрактов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В среду Тверской районный суд Москвы продлил до 8 апреля содержание под стражей футболистов "Краснодара" и "Зенита".

- Мамаев и Кокорин состоят в профсоюзе? Может, их представители обращались вам?

- Я уже говорил, что в профсоюзе ни тот, ни другой не состоят. Сейчас их делами занимаются адвокаты по уголовным делам. Наша роль минимальна, поскольку никаких особых движений в трудовых отношениях соответственно с "Краснодаром" и "Зенитом" не происходит.

- Есть информация, что тот же "Краснодар" сейчас не платит Мамаеву зарплату, считая, что он прогуливает свою работу. Разве это законно?

- В данной ситуации работодатель имеет право не выплачивать зарплату, так как работник фактически на работу не ходит и трудовую функцию не исполняет. Думаю, здесь надо ждать решение суда. Если суд признает их виновными, какие могут быть вопросы? Но если суд их вдруг оправдает, то клубы будут обязаны продолжать выполнять предусмотренные их трудовыми контрактами обязательства. Футболисты также смогут требовать от государства выплатить полагавшиеся им за время вынужденного простоя деньги. Нужно дождаться решения суда и смотреть, как ситуация будет складываться. В том числе как клубы будут вести себя от отношению к футболистам.

- То есть начнут выплачивать положенные им деньги или нет?

- Если гипотетически представить, что суд не нашел состав преступления в действиях Кокорина и Мамаева, соответственно люди выходят без вины виноватыми. Соответственно, почему они должны страдать, в том числе финансово?

- Вообще контракты футболистов обычно полностью соответствуют ТК РФ?

- В целом - да, если бы они не соответствовали, то это были какие-то незаконные соглашения. Но есть определенные нюансы, связанные со спецификой футбола - трудовые договора составлены с элементами гражданско-правовых отношений. Общий формат и канву договоров предлагает регламент ФИФА. Есть свои нюансы, связанные с трансферными окнами, с расторжением трудовых договоров, с компенсацией за футболистов моложе 23-х лет. Вообщем есть свои особенности. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев заключены в СИЗО 8 октября по обвинению в избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.