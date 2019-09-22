Александр Точилин: «У «Динамо» хороший состав, стадион и тренер. Бело-голубые должны прорваться»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал итог матча 10-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:2). Эта победа стала второй в сезоне для сочинцев.

— Для нас очень важна была победа с учетом места в турнирной таблице. Приехали за ней, — сказал Точилин. — Очень благодарен ребятам, что смогли вытащить победу в таком матче.

— Слышали, что болельщики «Динамо» ваше имя скандировали?

— Был увлечен игрой. В начале было слышно, что болельщики поддерживали, а потом уже не слышал. Был весь в игре.

— Динамовским болельщикам сейчас плохо. Как выбираться из этой ситуации?

— Мы в таком же положении. Надо верить. Должны прорваться. У клуба все есть. Стадион, хороший состав, бюджет и тренер. Просматривали много матчей, где счет не по игре. Черная полоса пройдет.

— Вы сейчас за «Динамо» болеете?

— Конечно, болею.

— Сегодня три, а раньше пять мячей за все начало турнира забили. Почему?

— И у нас черная полоса. Но уже серая, на границе. У «Динамо» тоже прогресс, два мяча забили.

— Пропустили два гола в начале второго тайма. С чем это связано?

— «Динамо» начало играть агрессивно. При счете 2:2 матч был то в одну, то в другую стороны. Но мы, наверное, больше заслужили. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)