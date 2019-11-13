Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» признался, что у команды есть зависимость от полузащитника Кристиана Нобоа. Новичок РПЛ после 16 туров занимает последнее место в таблице.

— Со стороны создается впечатление, что практически все в футболе «Сочи» идет от состояния Нобоа. Если эквадорец в порядке, то он тащит команду вперед, чуть уходит в тень, и «подхватить знамя» некому.

— Соглашусь — такая зависимость от Кристиана у нас существует. В победных встречах он всегда становился одним из лучших, завязывал игру. Когда у Нобоа не все ладится, то потенциал команды резко падает. Одному футболисту тяжеловато, хотелось бы, чтобы еще кто-то брал на себя роль конструктора атак.

— Судя по замене в последнем матче с ЦСКА, вы остались недовольны игрой Кристиана?

— Она у него не получилась — допускал довольно много брака.

— Честно говоря, ошибки Нобоа не так бросались в глаза с трибуны, а вот количество неудачных действий Кудряшова меня поразило. Это нормально для футболиста сборной России?

— Такой высокий процент брака, который был у Федора — это, конечно, аномально для исполнителя его уровня. Тем более, промахи совершались в простейших ситуациях. И здесь мы в который раз возвращаемся к вопросу о психологии — сложная турнирная ситуация отражается на игре каждого. В сборной-то Кудряшов отдает эти простые передачи, соответственно, вопрос не в готовности. Просто там, судя по всему, Федор действует раскрепощенно. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Точилина