Александр Точилин: «Радуюсь не голам, а победам»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» признался, что радуется не голам, а победам. Новичок РПЛ после 16 туров занимает последнее место в таблице, одержав 3 победы.

— Телекамера выхватила вас после первого гола в ворота ЦСКА, и многие обратили внимание, что не проявили никаких эмоций. Почему?

— Радуюсь не голам, а победам. В начале матча слишком рано праздновать — вся игра впереди.

— Какова роль Романа Березовского, пополнившего ваш штаб летом?

— Роман Анатольевич отвечает за стандартные положения и помогает наряду с остальными помощниками, высказывает свое мнение по различным вопросам. (Константин Алексеев)

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