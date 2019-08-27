Александр Точилин: «После перерыва матча с «Уралом» не нашли нужных слов»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Урала» (1:3) в седьмом туре чемпионата России. Команда с 3 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

— В итоге «Урал» выиграл. Целостно, они были ближе к победе — реализовали свое преимущество, и забили три мяча, — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи». — Когда перехватили, то смогли забить только один мяч. Что делать? Нужно как-то пережить это, и двигаться дальше. Следующая игра уже не за горами.



Что случилось после перерыва? Не нашли нужных слов, чтобы команда вышла с таким настроем, с которым она начала играть во второй половине первого тайма. Тут заслуга «Урала», ведь эта пауза, перерыв, пошел им на пользу.

Урал — Сочи

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