Александр Точилин: «Полоз и Заболотный должны задуматься, что они делают не так»

Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» сказал, что форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз должны задуматься о своей игре.

— Обухов за полсезона в «Тамбове» забил пять мячей. Столько же, сколько Полоз и Заболотный вместе взятые. Ну и зачем отпустили парня?

— Вынужденная мера. Когда в августе стало известно, что «Сочи» покупает Заболотного, для него надо было освободить место в заявке. То есть, от кого-то отказаться. А Обухова очень хотел «Тамбов». Приняли компромиссное решение — Володя продолжил карьеру в премьер-лиге, а мы получили Заболотного.

— Еще недавно он и Полоз вызывались в сборную. Сейчас оба в основу «Сочи» не проходят. Почему?

— Проигрывают конкуренцию. Ребята должны задуматься, что делают не так. Хотя к Заболотному по желанию и самоотдаче претензий нет. В отличие от Полоза. Я не знаю, что происходит у него в голове. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.