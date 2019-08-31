Александр Точилин: «Нужна победа, поменяли схему игры»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Рубина» объяснил смену тактики команды.

— Почему Набиуллин? Поменяли схему игры. При такой схеме другое сочетание должно быть. Не первый раз в четыре защитника, — отметил Точилини в эфире телеканала «Матч Премьер». — По ходу игр уже перестраивались. Так как нужна победа, будем больше играть на атаку. Моменты у нас есть, а в плане реализации проблемы. У нас квалифицированные футболисты, которые и должны проявить мастерство в завершающей стадии.