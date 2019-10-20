Александр Точилин: «Ничья с «Арсеналом» для «Сочи» равносильна победе»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после гостевого матча 13-го тура с «Арсеналом» (1:1) подчеркнул, что вратарь его команды Сослан Джанаев заслужил аплодисменты от своих одноклубников. В этой встрече Джанаев отбил два пенальти.

— Игра получилась валидольная, равнодушных не оставила. При всех обстоятельствах игры, эта ничья для нас равносильна победе. Благодарен ребятам за дух, единство, самоотдачу, — сказал Точилин на пресс-конференции.

— Как встретили Джанаева в раздевалке?

— Аплодисментами. Сослан действительно их заслужил, не зря его признали лучшим игроком матча. Мы довольны, что в наших рядах есть такой вратарь.

— Активное начало с вашей стороны, гол пришел после перехвата при прессинге — это была установка поджимать соперника с первых минут?

— Мы готовились, разбирали соперника, понимали, что при давлении в определенных зонах они могут ошибаться. Получилось забить быстрый гол. К сожалению, не удалось развить успех, хотя были предпосылки.

Потом не получалось выходить в атаку, где-то нас прижали, мы начали терять мяч, отдали инициативу в первом тайме. До удаления играли в равный футбол с равными шансами на успех.

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