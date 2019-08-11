Александр Точилин: "Надеемся, что "Сочи" начнет исправлять ситуацию с отсутствием забитых голов уже в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА.

С одной стороны, с лидерами мы уже сыграли, но начнется второй этап с тяжелыми выездами, где мы будем играть с крепкими командами, – сказал Точилин в эфире телеканала "Матч Премьер". Давит ли отсутствие забитых голов? Надеюсь, что ситуация начнет выправляться уже начиная с матча против ЦСКА, психологическое давление, конечно, есть.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Сочи".

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