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Александр Точилин: «Кокорин быстро восстановит свои бомбардирские качества»

09:15
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Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин считает, что нападающий команды Александр Кокорин восстановит свои качества бомбардира.

— Появление в «Сочи» Кокорина с вами прошлой осенью обсуждалось?

— Был мимолетный разговор с президентом, когда Кокорина и Мамаева выпустили из тюрьмы. Казалось, их можно заявить. Позже выяснилось, что нереально, и вопрос с арендой Саши отпал. Но президент эту мысль не оставил, и зимой Кокорин все-таки очутился в «Сочи».

— Как вам его дебют?

— Учитывая, что это первый официальный матч Кокорина за полтора года, — отыграл неплохо, гол забил. Жаль, еще два прекрасных момента не использовал. Был бы в оптимальной форме — уж один из них точно бы реализовал. Чувствуется, перерыв не прошел бесследно, бомбардирские качества немножко притупились. Но Саша их быстро восстановит. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/

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