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Полузащитник Кристиан Нобоа вернулся в расположение «Сочи»

Мария Гусева
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Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба «барсов».

37-летний эквадорец пропустил начало учебно-тренировочных сборов из-за болезни.

Игроки «Сочи» провели первую тренировку в новом году 7 января. В Сочи команда будет тренироваться до 22 января. Потом футболисты отправятся на второй сбор, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

В сезоне-2022/23 Нобоа провел за «Сочи» 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

Кристиан Нобоа
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РПЛ
ФК Сочи
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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