Полузащитник Кристиан Нобоа вернулся в расположение «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба «барсов».

37-летний эквадорец пропустил начало учебно-тренировочных сборов из-за болезни.

Игроки «Сочи» провели первую тренировку в новом году 7 января. В Сочи команда будет тренироваться до 22 января. Потом футболисты отправятся на второй сбор, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

В сезоне-2022/23 Нобоа провел за «Сочи» 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.