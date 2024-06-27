Александр Тарханов заявил, что «Зенит» готовит новую команду
Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал, что летняя селекция «Зенита» направлена на создание новой команды.
— Раз «Зенит» делает такие приобретения, значит, там допускают, что кто-то уйдет в межсезонье, — говорит Тарханов. — Иностранцы со временем тоже покинут клуб. Поэтому они начали готовить новую команду с акцентом на российских игроков.
— Не слышали, может, в российском футболе собираются ужесточить лимит на легионеров?
— У нас все может быть. Заодно и к этому подготовятся.
— Вас радует, что «Зенит» приобретает россиян?
— Конечно! Хочется, чтобы больше наших ребят играло. Когда «Зенит» завоевал Кубок УЕФА в 2008 году, в его составе выходило на поле шесть-семь россиян. И команда была очень хорошая, показывала зрелищный футбол.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
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